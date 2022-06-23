南韓元祖男團「酷龍」成員具俊曄，近日返回韓國錄製劉在錫及曹世鎬所主持的綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，除了公開他與大S（徐熙媛）甜蜜的追愛過程外，也公開了「小姨子」小S（徐熙娣）預先錄製的示愛影片給劉在錫，意外在韓國網路上掀起熱烈討論。事後小S也接受訪問透露飛往韓國的時間點，也曝光了夢幻了旅遊行程。

於南韓時間22日晚間播出的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，具俊曄一開頭就先澄清外界對於「當時母親反對他和熙媛交往」的傳言，並透露自己結婚最開心的就是媽媽，還強調媽媽其實早在20年前就對大S相當滿意也表示徐媽媽也把他當兒子一樣疼愛，讓他忍不住甜喊「結婚真的太棒了」。另外，他還公開小S預先錄製給劉在錫的示愛影片，逗著全場工作人員哈哈大笑，劉在錫更直呼「她太有趣了，果然是同產業的人」在網路上引發話題。

事實上，節目尚未播出前，小S就曾透過具俊曄收到劉在錫及曹世鎬的邀請影片，希望有機會能宴請小S本人。而根據《三立新聞網》的報導，小S稍早接受採訪時，激動表示「現在真的很想趕快飛韓國見劉在錫本人，可惜一直有工作卡關」，但如果能夠成行她也希望是今年能飛去韓國。

小S被問到夢幻行程時，透露希望自己能跟姊姊、姊夫一起去，而劉在錫之前就說要請她吃飯，她當然也會禮貌性的讓他與曹世鎬請一下，接著小S不改幽默的個性表示「我也會問姊夫說既然都要請的話，那要不要順便邀圈內好朋友一起來？例如孫錫久跟崔宇植，哈哈哈哈哈」。

至於想吃什麼餐廳，小S則開心回應只要是劉在錫請的她都可以接受，也想再訪當年具俊曄帶著她與大S一同前往的知名醬蟹店，以及當年也覺得很好吃的燒肉店舊地重遊。