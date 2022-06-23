一名準新娘表示，近日籌備婚禮，大學同學她僅邀約4人參加，其中一名閨密當天有事無法出席，但當聽到要參加的大學同學只有3人時，閨密開始建議她再邀其他同學湊一桌，順便辦同學會，她瞬間氣炸，「七早八早攻山曉啊？我的婚禮要邀請誰是我的自由」，感嘆婚禮是照妖鏡。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，最近忙著籌備婚禮，她傳了google參加意願表單，邀請同事、朋友及大學畢業仍有聯絡的同學，其中大學同學她僅有4人仍保持聯繫，但大學桌不滿10人，就要和他人併桌，所有受邀參加的人都表示「沒問題，當作認識新朋友」，她為了讓氣氛歡樂一些，還安插了比較外向的朋友。

原PO表示，4名大學同學中，當中和她交好的閨密因婚宴當天有事不能出席，也沒有填寫參加意願表，事後聽到其他3位同學要和他人併桌，還質問原PO「為什麼大學約得這麼少？、「妳應該多約幾個人啊？」、「可以把婚禮當同學會來辦，大家也很久沒有見了」、「多找幾個同學湊一桌，就不用跟別人併桌，也不怕尷尬」等。

原PO認為再2周就要辦婚宴，再加上許多同學畢業後並沒有聯絡.，因此回絕閨密的建議，未料閨密接著說，「如果是同學會的話我就去，不是的話那就算了。」她一聽理智線秒斷線，「七早八早攻山曉啊？我的婚禮，我想邀請誰是我自由！」她感嘆地，辦婚禮就是照妖鏡，很多奇葩朋友都會一一現形。

貼文曝光，引發網友討論，「把別人一生一次的婚禮當自己同學會，傻眼」、「這種人可以放生，掰掰不再聯絡」、「都出社會了，連吃喜酒還怕尷尬」、「我也有遇過，對方說哇！這樣你的婚禮是我們的同學會，我超不爽的」、「有些朋友以前是真的很好，但發瘋起來真的讓人白眼翻到後腦勺」。