民眾黨今天在宜蘭啟動「全台大眾走」，出發前壯圍鄉新南村長葉慶文題字寫下「永續台灣、世代共行」的活動理念。（李忠一攝）

民眾黨提名立法院黨團主任陳琬惠參選宜蘭縣長後，今天（23日）陳琬惠在提名後首次出席宜蘭的造勢活動，陳琬惠指出，她參選沒有藍綠夾殺的問題，而是給大家新的選擇。地方人士坦言，民眾黨加入縣長選戰後，會讓藍綠兩黨版塊發生移動效應，但影響程度仍待觀察。

民眾黨今天在宜蘭啟動「全台大眾走」，以推廣18歲公民權入憲的「永續台灣、世代共行」理念；大眾走由立委邱臣遠、蔡壁如領軍，以及民眾黨在宜蘭縣的參選人，但眾人的焦點仍是剛獲得縣長提名的陳琬惠。

面對外界質疑陳琬惠是空降部落，蔡壁如反問說「怎會是空降部隊？」指陳琬惠在宜蘭住了多年，對公共事務、宜蘭大大小小的事情都非常關心，強調「絕對不是空降。」

陳琬惠說，宜蘭長期以來是民主聖地，宜蘭人非常有智慧，都願意給出來做事的人機會；現在藍綠兩黨政客非常糟蹋宜蘭人的智慧，她不是一個新來的人，而是給大家一個新的選擇，民眾黨也會在宜蘭這個地方，一步一腳印耕耘、服務。

2020年民眾黨在宜蘭縣的政黨票有2萬9565票，獲得10.95％得票率，僅次於民進黨與國民黨，民眾黨提名陳琬惠後，拚年底縣長有爭取連任的國民黨林姿妙、民進黨宜蘭市長江聰淵，陳琬惠加入戰局後，也讓選舉盤勢發生變化。

地方人士指出，距離選戰只剩下5個月，民眾黨在宜蘭的戰術是打「空軍」；雖然2020年民眾黨在宜蘭獲得1成的政黨票，但政黨票或政黨支持度不等於候選人的票數，還是要看候選人自身特質，以及能不能提出受到選民青睞的願景。

2018年宜蘭縣長大選，國民黨林姿妙、民進黨陳歐珀、無黨籍林信華呈現三腳督，但該名地方人士認為，陳琬惠雖然有政黨奧援，但畢竟與當過副縣長、長期在地方經營的林信華不同，要超過林信華的2.7萬票是很大的挑戰。