中央流行疫情指揮中心日前把旅客入境檢疫天數從「7＋7」縮短為「3＋4」，但入境人數也調整為每周2萬5000人次，包括移工也受影響，勞動部則負責調控移工入境總量，原本規劃在今天中午12點前釋出200個入境名額供登記，但截至中午僅有33件登錄，勞動部也把時間延長至今晚8點為止，呼籲有需要的民眾申請。

依交通部規劃，為依各航空公司實際飛航載客情形規劃航班，並計算各航空公司獲配每周入境旅客總人數上限，各航空公司若訂位已超過所獲配額度，應停止銷售機票。也傳出許多規劃至台灣的旅客無法購得機票。

因為移工名額由勞動部調控，日前經盤點後確認在25日及26日仍有200個入境名額，因此勞動部原本通知僱主可以從今天凌晨0時起至中午12時登錄，並將依「釋出名額」及「簽證核發日先後」進行排序。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，若因故無法在航空公司購得機票，僱主或仲介可以在「入出國移工機場關懷服務網」，並登錄防疫旅館、移工入境醫療保單、入境航班等資料，經排序取得的移工名冊，將提供給航空公司，並把航空公司的聯絡窗口電話予雇主或國內仲介公司，再請雇主或國內仲介主動聯繫國內航空公司，以協助移工來台機位訂票事宜。

薛鑑忠說，原本僅開放到中午12點，但經盤點僅有33人登錄，因此今天再把時間延長至晚間8時，呼籲有需要的僱主或仲介可以藉此管道申請；而因該管道為動態調控，提醒僱主或仲介可以隨時注意最新消息。