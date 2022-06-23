臨時廳舍示意圖。（海巡署新馬澎分署提供）

海巡署金馬澎分署今（23）日於連江縣南竿鄉福澳港產業園區，舉行「海巡署艦隊分署第十海巡隊臨時廳舍」開工祈福儀式，由海巡署第十一巡防區指揮部主任陳柏璋主持，預計明年5月完工，經費計5100萬元。

金馬澎分署指出，臨時廳舍完工後，將接續在第十海巡隊現址建造全新的辦公廳舍，預計2025年完工，經費計3億800萬元，全案總經費合計3億5900萬元，功能齊全的廳舍可使海巡同仁得到適當休息與照護，提升馬祖海域執法能量，展現救生救難效率，維護漁民作業權益，確保海洋資源的永續發展。

艦隊分署第十海巡隊南竿隊部現址廳舍屋齡已逾37年，屋況老舊不佳，為改善同仁生活環境，提升勤務效能，工程由艦隊分署委託金馬澎分署代辦，自2019年起，陸續完成計畫研擬、用地取得及經費核列等事宜。

金馬澎分署表示，未來馬祖海巡隊新建廳舍落成完工使用後，不僅可就近瞭解馬祖地區漁民需求，亦可以全新的空間與隔局，拉近與民眾的距離；另新建廳舍設有漁民座談區及村民活動中心，回饋馬祖鄉親使用，期讓海巡任務推動更加順暢，提供馬祖鄉親最好的服務品質。