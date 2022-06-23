賈靜雯飾演國中老師與言情小說家。（Netflix提供）

謝瓊煖與賈靜雯牽手見家長。（Netflix提供）

洪都拉斯也參與演出。（Netflix提供）

吳慷仁秀出冰塊肌。（翻攝Netflix提供影片）

吳慷仁秀出冰塊肌。（翻攝Netflix提供影片）

比莉、賈靜雯、柯佳嬿、寇世勳、吳慷仁、林柏宏、曾莞婷主演的Netflix全球獨家愛情喜劇《媽，別鬧了！》將於7月15日正式上架，今（23日）再推第二支由賈靜雯配音的幕後花絮「如蓉の紙上談情」，更曝光了吳慷仁好久不見的好身材！由吳慷仁飾演的學長，在花絮中大秀肌肉、舔嘴、下廚，各種性感魅惑行為樣樣來，讓賈靜雯凍未條大喊：「吃我吧！」對此賈靜雯笑說：「還有更精采的一定要等正式上架來看！」

賈靜雯劇中幾乎全程素顏、搞笑浮誇演活一位國文老師兼言情小說家的魚乾女陳如蓉，戀愛絕緣體的她只敢在紙上談情，把戀上霸道總裁、嫁給富二代各種幻想的戀愛情結，寫進小說卻不曾實現，直到遇上帥氣學長（吳慷仁 飾）後，能否從此向戀愛絕緣體的稱號說再見呢？陳慧翎導演大讚賈靜雯卸心防大膽演出：「如蓉這個角色必須擺脫玉女形象、扮醜浮誇演出，而且賈靜雯的狀態很好幾乎沒化什麼妝！她的戲大多偏沉重但要以喜劇的方式呈現，是不容易的角色，真的很棒也玩的非常開心。」

《媽，別鬧了！》找來不少亮點嘉賓，在《華燈初上》中飾演「阿季」大圈粉的謝瓊煖，綁著小馬尾帥氣出演男性化的角色，與賈靜雯牽手曬恩愛甚至到見家長玫玫（比莉 飾）。劇組更找來綜藝圈轉型深耕戲劇圈有成的洪都拉斯，在《媽，別鬧了！》飾演審核如蓉小說稿子的上司，兩人上演猶如8點檔戲碼，賈靜雯坦言「滿難演」，過程中甚至一度想點痣在臉上，反被陳慧翎導演制止認為太誇張。賈靜雯對此笑說：「非常開心能夠出演《媽，別鬧了！》，在拍戲時與非常多演員、嘉賓對戲玩得很開心，瓊煖姐是學校的同事，洪哥是演我的上司，我們都會交換彼此的想法、意見，甚至創造更多好笑的演法，玩得非常開心！」其他演員也擺脫包袱超誇張演出，花絮中可見飾演小妹若敏的柯佳嬿瘋狂親吻路人，有男有女；吳慷仁更是大秀肌肉、舔嘴，各種性感魅惑行為樣樣來。

Netflix獨家華語影集《媽，別鬧了！》劇情輕鬆有趣，故事來自於一家三個勇敢以自己的方式追愛的女人，她們失去生命中最重要的男人—爸爸（寇世勳 飾）之後，一起療傷、在成長和戀愛課題找尋自己存在的價值。史上最鬧媽媽玫玫（比莉 飾）與40歲未嫁大女兒如蓉（賈靜雯 飾）、常介於單身與非單身小女兒若敏（柯佳嬿 飾），3人因父親的驟然離世陷入巨大的傷痛，即使母女3人在一屋簷下，心卻沒有真的生活在一起，玫玫在因緣際會下決定終結終日哀怨的生活，出發找尋可以陪伴終生的男人，並把自己給嫁掉！大姐如蓉一肩扛下照顧媽媽和妹妹的重擔，當國文老師兼小說家，都快40了還始終單身，直到遇上暗戀多年的學長，小說般情節就此上演！妹妹若敏戀上極品渣男，為渣男赴湯蹈火、欠債7位數也在所不惜的她何時能清醒？《媽，別鬧了！》預計2022年7／15 Netflix 全球獨家上線。