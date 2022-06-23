連鎖餐飲集團八方雲集(2753)股價3月初下探119元新低後緩步震盪回升，近日上攻力道轉強，今（23）日不畏大盤再度重挫近229點，股價開高後在買盤敲進下放量勁揚7.54％至164元，創去年9月初以來9個半月高點，截至午盤維持逾4.5％漲幅，領漲觀光類股。

八方雲集2022年首季歸屬母公司稅後淨利1.53億元，季增5％、年增達10.93％，創同期新高、歷史第三高，每股盈餘（EPS）2.32元。5月自結合併營收創5.86億元新高，月增7.34％、年增達13.01％，累計前5月合併營收26.91億元、年增達11.43％，續創同期新高。

展望2022年，由於目前疫情影響尚未完全消除，改變消費者餐飲消費方式，八方雲集對此除進行實體店點跟線上整合，仍將秉持核心發展策略，以務實態度及穩健步伐前進，擴展集團事業版圖，今年營運目標將維持既定計畫進行。

八方雲集表示，截至5月底「八方雲集」台灣門市共998家，海內外門市合計1077家。「梁社漢排骨」門市拓增至165家，年增達72家。包括「八方雲集」、「梁社漢排骨」、「芳珍蔬食」等品牌將持續展店以達規模經濟，並積極招募儲備專員及幹部等餐飲人才。

同時，「八方雲集」在台灣持續展店之際，亦將同步加速門市改裝、導入智能煎台與煮麵機設備，開發導入新產品，「丹堤咖啡」則持續調整型態及定位獲利模式。海外市場方面，香港首季營運雖受疫情升溫重創，但各品牌仍將持續展店。

此外，八方雲集3月正式進軍美國市場，在南加州開出首家複合式八方雲集門市，加速布局國際發展。會來將延續台灣八方雲集國民美食理念，以多品牌、多市場營運策略，提升集團營收及獲利。