準備迎接報復性旅遊潮同時，長榮航(2618)持續提升數位化服務，全新機場櫃檯顯示螢幕(航顯)，今日全球同步亮相，運用色彩管理概念設計，大幅提升報到櫃檯各項服務的辨識度，同時結合精進的數位化服務，增加作業效率與優化旅客使用體驗。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空近兩年已陸續推出多項數位化服務，突破空間與時間的限制，讓旅客不論身處於何處，搭機前隨時都能輕鬆的以自有行動裝置完成報到手續；此次，啟用嶄新的機場櫃檯航顯，便於旅客抵達機場時清晰辨識且更快速找到適當的服務櫃檯，縮短在機場排隊報到時間，也讓機場服務人員更有餘裕協助旅客，因此這項措施也成為機場服務數位化轉型的重要里程碑。

近年國際各主要航空公司，陸續將「顏色」納入航顯設計元素，增加區別及差異性，有利於機場旅客分流，此次長榮航空推出的新式報到櫃檯航顯，使用顯目且易辨識的金色、橘色、綠色等色彩，搭配俐落的線條、勾勒機身側面及飛機尾翼的漸層剪影，兼具時尚感與提高品牌識別度，猶如為機場報到櫃檯畫上彩妝，接軌國際潮流。

長榮航空全新報到櫃檯航顯上線後，旅客搭乘長榮航空皇璽桂冠艙、商務艙，或持有長榮航空無限萬哩遊鑽石卡、金卡以及星空聯盟金卡可使用金色識別「皇璽商務」櫃檯；已完成線上報到，僅需快速託運行李旅客，使用橘色識別「行李託運」櫃檯；尚未完成線上報到或需要其他特殊服務之旅客則使用綠色識別「報到服務」櫃檯。