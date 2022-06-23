去年營收首度飆破百億大關的達麗（6177），近期布局全台，氣勢如虹，並於今（23）日高雄「岡山樂購站前廣場」正式開幕，成為首度跨足收益型商用不動產的處女之作。

達麗布局商用不動產，將進入開花結果階段，位於高雄R24南岡山站區對面的「岡山樂購站前廣場」，日前開幕試營運秀泰影城，今天全區正式開幕，由高雄市長陳其邁、達麗建設董事長謝志長等人主持開幕典禮。

全案為達麗建設的得標的BOT案，土地面積12,589坪，總計投資20億元，由子公司達麗米樂公司，結合秀泰影城，打造擁有影城的複合式商場，將分為A、B兩區，A區由街邊大店組成，B區為秀泰生活岡山店，為北高雄規模的百貨購物商場。

達麗表示，為使得中、長期獲利維持穩定性與持續性，利用現有建案已存在的商用不動產結合轉投資達麗米樂開發公司，發展第二核心事業，以創造具有長期固定收益成果，並支持穩定的股利政策。

達麗表示，「岡山樂購站前廣場」自五月26日試營運以來，時尚新亮點吸引迄今超過20萬人次的來客量。

達麗去年大豐收，在三重「大景匯」、美國西雅圖「KODA」、高雄「東京」、台中12期「達麗大道」、台中北屯「達麗居山」、三重「麗水苑」等新案密集完工入帳下，全年合併營收達100.79億元，創史上最高，稅後淨利15.64億元，EPS達4.03元，為近四年新高；預計配息3元，為近四年最大手筆，現金殖利率達9.8％。

今年達麗第一季獲利持續飆高，單季營收達43.9億元，刷新23年最高紀錄，主要是來自總銷達47億元「達麗居山」持續交屋挹注，加上總銷21億元「達麗大道」開始完工入帳，首季獲利展現爆發力，EPS達1.67元。

達麗除積極全台購地、推案之外，美國也是重心之一，除了原本籌備推出總銷約60億元的商辦案「222 5th Ave N太空塔」，2021年第四季已經成功處分土地，獲利了結之外，另外還有兩筆新案，規畫2022、2023年推出，包括「500 S Jackson富士松村」，以及「310E Pike派克市場」，兩筆住宅案可售金額約近100億元。

法人估計，依達麗工程進度，自2022～2025年，每年完工交屋量可望站穩百億大關，業績能見度高。