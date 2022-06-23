蛋黃區漲翻天！但在偏鄉區域的購屋客戶，累計這十年來，房價漲幅傲視蛋黃區，買房至少可以少奮鬥30年！

住展雜誌今（23）日公布最新統計，2012 年至今（2022）年前五個月、近十年來北台灣新成屋、預售屋房價，漲幅第一名至第十名依序為：新埔、平鎮、觀音、芎林、壯圍、竹北、楊梅、中壢、新竹市、竹東，漲幅從七成至一倍多不等。

住展雜誌研發長何世昌表示，過去買房大多講究地段，但近十年來漲幅前十強多為蛋白、蛋殼區，尤其漲幅前五大依序為新埔、平鎮、觀音、芎林、壯圍，幾乎都被低基期房價區包辦；而十年前在這些地方買房子的屋主，光靠房子增值空間就可以減少30年奮鬥，完全不遜於都會區。

何世昌分析，近十年最凶猛的新竹縣新埔鎮，新建案房價由2012年的14.2萬元／坪大漲至 31.2萬／坪，十年來漲幅高達近120％。新埔房價飆漲的主因，除了營造成本因素外，與新竹菁華區供給有限關聯性更高。

因新埔鄰近竹北，而竹北菁華區新建案售價動輒50萬、60萬元／坪、且建地供給少，建商與消費者轉進新埔推案、買房，進而帶動房價狂衝，且漲勢還沒有歇停的跡象。

另外芎林，近十年房價從13.8萬元／坪大漲至27.1萬元／坪，漲幅約96％，竹東則由14.8萬元／坪衝到25.5萬元／坪，漲幅近72％。

另外，壯圍則是唯一進榜的宜蘭縣行政區，房價從十年前的個位數漲至18.9萬元／坪，漲幅約94％。