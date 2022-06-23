海軍一架反潛直升機Ｓ-70C 22日重摔落地，造成4人輕重傷，其中劉姓機工長2-3度燒燙傷，面積約90-95％，目前正裝上葉克膜觀察診治中。海軍司令部也在官方臉書專頁上，PO文表示，「6月22日發生S-70C重落地事件，我們都非常關心在治療中的同袍，請與我們一起，為傷者集氣、祈福。」引起相當多民眾留言為傷者加油打氣。

海總社區醫學部主任蔡子斌說，因為病患機工長的心跳與血壓、呼吸都有變化，已經於在23日凌晨2時為患者機工長裝上葉克膜，目前還在觀察中。

蔡子斌表示，於凌晨2時發現機工長的心跳、血壓與呼吸有變化，於是幫病患裝上葉克膜，展開急救。此前機工長懷疑有吸入性燒傷，先插上呼吸管。由於其血壓、心跳與呼吸都還不穩定，還要觀察。

另一位燒燙傷面積達21％，會在加護病房觀察幾天，待情況穩定後再轉到普通病房。至於另兩位受到輕傷的患者，會觀察幾天，分別有一些傷口包含臉上與膝蓋，也有肋骨骨折，觀察幾天才會讓傷者出院。