針對警政署長陳家欽申請提前退休，行政院發言人羅秉成今天表示，行政院長蘇貞昌嘗試慰留陳家欽繼續留在行政團隊，但陳家欽以「大局為重」回覆，讓蘇揆難以拒絕，因此尊重陳家欽的決定，目前內政部已經將該案函送考試院審定，將在6月30日生效。外傳高雄市警察局長黃明昭將接任警政署長，羅秉成否認，沒有這回事，現在人選還沒確定，若確定會對外說明。

羅秉成表示，陳家欽擔任警察署長5年來帶領74000名同仁維護社會治安，掃黑、反毒等都有良好績效，這幾年非洲豬瘟、疫情防治等也都有很大的貢獻。尤其是治安方面，近幾年民調顯示，有高達8成以上國人滿意現在警察在社會治安上的貢獻，陳家欽非常讓蘇揆信任與肯定。

羅秉成透露，陳家欽卓越的表現，蘇揆表達希望能慰留團隊繼續努力，但陳家欽提出，今年7月、明年1月有兩波共20名高階警官人事異動，若他在明年7月屆齡退休，將讓新任警政署長用人空間、領導統御受限；另外，後年要舉行總統大選，如果到明年7月屆齡退休，恐會讓接任的警政署長部署維安準備時間不足，基於世代傳承，所以申請提前退休，蘇揆聽後難以拒絕，尊重陳的決定。

有關陳家欽申請提前退休案程序跟進度，羅秉成說，陳家欽是提前退休，依法只要是公務人員，若符合自願退休資格，就應該准他退休，不需要報行政院核定，內政部已經將該案函送考試院審定，預定將在6月30日生效。

至於警政署長繼任人選，傳出黃明昭將於30日接任，羅秉成表示，「沒有這回事，現在人選還沒確定，若有確定會正式對外說明」。