新竹市長藍綠兩陣營候選人皆出爐，外界關心立委高虹安是否會代表民眾黨參選新竹市長，高虹安23日在記者會上表示，她持續服務鄉親也在地耕耘，黨當然也會徵詢她的意願，目前就按黨的程序進行，希望能回應市民期待。

高虹安23日開記者會，批評新竹市正副市長辭職，讓45萬市民形同孤兒，被問到民眾黨是否已有新竹市長人選，高虹安說，民眾黨昨在黨部中央委員會議上，有討論到徵詢新竹市長人選，也包括人選進到選決會報告等程序安排。

高虹安指出，就如同先前所提名的每位縣市首長人選，一定會先廣納百川，徵詢黨內有意願的同志，了解其對市政的想法、願景，甚至有人選不分軒輊時，也會進行初選民調，決定最適合的人選。

高虹安強調，不會因國民兩黨拍板，民眾黨就跟著叫板，會照著原有程序，因此昨在會議上，也討論安排適合人選來報吿，另外，也沒有針對各縣市，一一訂出時間表。

至於她個人是否有意願，高虹安表示，自己身兼竹市黨部主委也是立委身分，持續在地耕耘，黨內當然也會徵詢她意願，接下來也會有相關程序來進行。至於外傳潛在人選，主席也已澄清，民眾對第三勢力在新竹市期待很高，也盼能回應市民期待。