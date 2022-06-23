京城建設6月23日召開2022年股東常會，京城集團董事長蔡天贊表示，高雄在台積電宣佈在楠梓設廠後，成了這一波的主要受惠地區，各建商主流產品大多賣到無房可賣、價格不斷向上推升，這是高雄前所未見的市場景象，至於今年京城推案狀況，因無個案完工，將以餘屋銷售為主要入帳來源。

董事長蔡天贊兼總經理主持股東會，會中除通過2021年度營業報告書及財務報表案，也通過了2021年不分配股利案。股東會公布，2021年度合併營業收入淨額為66.5億元；本期淨利為16.8億元，EPS每股4.54元，在新冠疫情持續延燒的2021年，與2020年相比，獲利成長0.15%。

去年主要入帳個案包括「京城大苑」、「美術皇居」、「逸文苑」等。至於京城今年推案狀況，2022年並無個案完工，將以餘屋銷售為主要入帳來源。

京城建設發言人周敬恆指出，2021年南台灣的房地產市場可說是驚奇連連，不諱言是台積電引起的產業移動效應，高雄也在台積電宣佈在楠梓設廠後，成了這一波的主要受惠地區，各建商主流產品大多賣到無房可賣、價格不斷向上推升，這是高雄前所未見的市場景象，但也引來政府打房動作不斷。

而今年房市仍有4大變數，包括目前國內對新冠疫情已改採共存政策、烏克蘭戰爭引發的金融震盪、政府房市政策的態度、通貨膨脹所造成的升息壓力。

目前房市政策部分在政府持續對短期炒作風氣出手抑制下，不合理追價行為將大幅減少，因此下一步需觀察國際局勢、疫情及通膨引發的效應。但在目前物價和工程造價持續攀升的情況下，如果期望現階段房價修正有一定難度，因此今年房市應可望穩定成長。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)