后里區快打站今天的人潮仍多，但長輩都井然有序，已無昨日的擁擠情形。（台中市政府提供）

台中市65歲以上長者接種莫德納疫苗今天進入第二天，部分快打站仍出現大排長龍的景象。立法院副院長蔡其昌指出，市政府對於施打疫苗的人流、人數，完全沒有掌握，直接讓長輩在這30幾度盛夏排隊排這麼久，還沒打到疫苗就先中暑。市府新聞局長鄭照新說，今天等待時間已大幅縮短，並增加疫苗施打及行政人力提供民眾相關協助。

蔡其昌今天上午到后里區泰安舊車站，會勘台鐵舊山線-苗栗端至台中市舊泰安及后里火車站復駛時，媒體問針對台中市65歲以上長輩施打疫苗大排長龍的看法？

蔡其昌指出，昨天已經大排長龍，市府緊急宣布要分流，但今天還是一團亂依舊有許多老人家排隊，這是市府沒有效率的具體展現，沒有規畫能力、執行力，就會導致這種結果？他對老人家感到不捨與痛心，今天還讓長輩這樣排隊真的很不應該。

新聞局長鄭照新表示，他今日到東區六順活動中心陪著長者排隊了解快打站狀況，雖然排隊人龍仍長，但等待時間已大幅縮短，大約半小時，在現場的議員助理也表示排隊情形相較昨日順暢快速。現場已增設等待緩衝區、棚架、遮陽愛心傘、水冷扇，以及身障者免排隊等候區，並大幅增加疫苗施打及行政人力，提供民眾相關協助。