男子車停路邊警勸勿酒駕 他稱會找代駕20分鐘後被逮了 (戴志揚翻攝)

鼓山分局內惟所巡佐魏志文、警員莊正琦、王馨屏，於今(23)日0時56分許巡經鼓山區九如四路與建榮路路口，發現一輛紅色自小客引擎未熄火停於路邊，江姓男子(41歲)表示，開車來內惟找朋友喝酒，將車停於路邊請22歲的兒子幫忙看車，離開時會找代駕將車開回家，並感謝警方關心。沒想到在1點19分左右，警方一樣在九如四路與建榮路口發現這輛紅色自小客迴轉，還在鼓山三路與建榮路口違規紅燈右轉，立即開啟警笛趨前攔查。

紅色自小客車駕駛不從而且加速逃逸，在道路上連續違規來躲避警方查緝，員警尾隨等待時機並通知線上警力攔截圍捕，車輛駕駛以為擺脫員警，在左營大路1號前準備棄車逃逸時被員警發現，車上5人四散逃逸，原來開車的就是謊稱會找代駕的江姓男子，還跑給警方追，很快就被員警壓制逮捕。

警方依法施予酒測，發現江男酒測值達0.53mg/l，全案經警詢製作筆錄後，依公共危險罪名移送高雄地檢署偵辦，除了公共危險罪外，江男違規駕駛及危險駕駛的行為，也得另外付出最少新台幣1萬8千元交通罰緩的代價。另車上4人也都分別聯繫到所並車單舉發。

鼓山警分局長蔡鴻文呼籲，民眾如有飲酒應搭乘大眾運輸交通工具，或善用民間代駕服務，切勿心存僥倖或貪圖一時之便酒後駕車。鼓山分局將持續動員所有單位第一線執法同仁，全力提高對各種犯罪類型的線上巡邏查緝能量，以確保民眾生命財產安全。