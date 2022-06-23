中榮感染科團隊在新冠重症患者血液中分離出多重抗藥性細菌：產吲哚金黃桿菌，並以第三代全基因體定序，突破性發現未曾在此菌種上報告過的blaCcrA抗藥基因。（馮惠宜攝）

台中一名53歲男子確診3天後，血氧急降、呼吸衰竭，轉診到台中榮總，院方治療時發現男子除新冠肺炎更合併血液中有多重抗藥性的病菌感染，投以有效的抗生素治療，男子也在2周後拔管並康復出院；台中榮總感染科團隊將患者分離出的產朵引金黃桿菌進行全基因定序，也訝然新的抗藥基因，此研究成果也為解鎖抗藥性細菌治療帶來曙光。

全台新冠肺炎疫情仍然嚴峻，台中地區更是目前全台熱區，台中榮總透過收治病患經驗發現，中重症患者死亡案例中有一半合併細菌感染，其中最棘手、易造成延誤治療的就是多重抗藥性細菌；台中榮總感染科主任劉柏瑜指出，該名患者是B肝帶原，並未有慢性疾病，卻在確診後3天病情惡化，發燒、血氧急掉、呼吸衰竭，由他院緊急轉台中榮總插管急救。

劉柏瑜說，由於患者呈現敗血症徵兆，細菌培養發現病人合併血流感染引朵金黃桿菌(Chryseobacterium indologenes)，進一步檢驗顯示此細菌具多重抗藥性，醫療團隊立即在第一時間投予有效抗生素治療，病人也在兩周後順利康復出院。

台中榮總感染科醫師葉庭光指出，產引朵金黃桿菌的感染，是近年來日益常見的新興抗藥性菌種，對多種抗生素有抗藥性，因此處理起來格外棘手。中榮感染科團隊對此病患分離出的產吲哚金黃桿菌菌株以第三代定序技術即時進行全基因體定序，突破性發現未曾在此菌種上報告過的blaCcrA抗藥基因，此重大發現可望解鎖該菌種抗藥性機轉，進行找出治療方針；該成果也被感染學重要國際期刊 《Infection and Drug Resistance》收錄刊登。