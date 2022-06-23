恩恩案錄音檔外流事件風波不斷，民進黨新北市議員參選人卓冠廷表示，相關人士對他的惡意抹黑造謠已涉及誹謗罪嫌，屆時會提告捍衛自己的名譽；國民黨三重蘆洲議員參選人吳訓孝對此表示，同為年輕人且初次參選，看到這樣的大型翻車現場實在於心不忍，若卓冠廷不嫌棄，他願意提供法律諮詢，讓卓冠廷知道發起訴訟之後會如何被檢察官打臉。

吳訓孝表示，將音檔外流的基層消防員已具體地說出自己與卓冠廷是高中同窗，為了要澄清第一線消防弟兄在整個過程中如何盡心盡力，才將檔案交給卓男意圖澄清，結果他不僅出賣朋友公開音檔，現在還用司法手段對評論自己涉嫌教唆的行為喊告，不是卓冠廷心虛，就是在暗指自己高中同學說謊。

吳訓孝說，身為法律人，他相信我國法律不會成為特定人士箝制言論自由的工具，現在卓冠廷說不排除要提起訴訟，「我不禁要質疑，現在卓男的提告，是要告給自己的高中同學看，避免他在司法偵辦過程說出對自己不力的言論。」

吳訓孝指出，卓冠廷4月就拿到音檔，卻不顧恩恩爸想要知道真相的心聲，選擇用擠牙膏的手段抹黑攻擊新北市政府，卓自己的親屬也有過喪親之痛，卻為了選舉再度利用他人的悲傷，如此麻木不仁令人咋舌。

吳訓孝強調，若是卓冠廷不願意聽自己的諮詢與勸告，也請聽聽身為自己學弟的議員參選人呂家愷勸告，「好好做人，不要玩火自焚後又背上賣友求榮的名號。」，讓選戰回歸常規的政策辯論，遠離口水與權謀。