今天在大聯盟場上天使以5：0擊退皇家，此戰他們派出日本「二刀流」大谷翔平先發投球，昨天在打擊貢獻8分打點的他切換為「豪投模式」，主投8局無失分，並追平生涯最多的13次三振，另外還創下空前新紀錄，成為大聯盟102年以來，首位以投打兩身份在生涯有8打點13K球員，還是在連續比賽中達成，完美展現投打雙棲真本事。

Shohei Ohtani is the 1st MLB player with both an 8-RBI game and a 13-strikeout game in a career.



He’s done it in the last 2 nights. pic.twitter.com/mjRtCHuFmL — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 23, 2022

大谷擔任先發投手兼第2棒指定打擊，今天表現只能用完美來形容，打擊3打數1安打2保送，打擊率維持在.260，投球部分8局僅被敲2安打無失分，追平生涯最多的13次三振，總計投108球有71顆好球，全面宰制皇家打線，更令人驚豔的是2安打都是在首局被敲出，除6局有1保送，共製造6次三上三下，其中在2、4局全用三振解決打者。

而天使打線差點又要害慘大谷，第5局才靠新人麥金農(David MacKinnon)高飛犧牲打敲下1分，不過隨著大谷投球氣焰越來越火燙，打線也開始慢慢甦醒，7局二壘手倫吉福(Luis Rengifo)和麥金農接力敲安打下2分，8局則換維拉斯奎茲(Andrew Velazquez)和沃德(Taylor Ward)建功，將分差拉開到5：0絕對領先。

8 RBIs last night, 13 Ks tonight



We've never seen anything like Shohei Ohtani pic.twitter.com/AzkUrX0AQE — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 23, 2022

第9局教練讓大谷下場，無緣挑戰完投完封勝，但畢竟用球數已破百，保護他算合情合理。接著天使換上泰普拉(Ryan Tepera)終結比賽，他近7場出賽僅失3分，狀況還不錯，最後他製造三振、平飛球、高飛球出局，完成三上三下，也牢牢守住天使以及大谷的勝利，大谷拿下先發投球3連勝，目前戰績6勝4敗，自責分率降到2.90。