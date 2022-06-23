大陸全球化智庫副主任、蘇州大學講席教授高志凱23日在《環球時報》撰文指出，美國總統拜登宣布啟動的「印太經濟架構」（IPEF），已有諸多討論。有人說，沒有中國的參與，IPEF 不會成功；也有人說，應該擇時加入IPEF 。在這類討論之前，首先應該弄清楚美國力推的IPEF 是行政版、指鹿為馬、挪方案、追求短平快效果的產物。中國或可在堅持「亞太」概念前提下，擇機加入涵蓋太平洋沿岸與印度洋沿岸各國，形成真正的旨在發展經濟、貿易、互利多贏的「亞太印」新概念。

高志凱分析：

第一， 美國力推的IPEF 是「行政版」；不是正規的「國會版＋行政版」，因而它不出蛋糕，不備糧草。與美國以前推動的美加墨經貿協定等多國經貿協定不同，IPEF是由美國政府推動的「行政版」，而不是涉及美國國內的勞工條件、環境保護條件、市場進入、關稅和稅收調整等，需要國會批准的「國會版＋行政版」。既然如此，華府就沒想過要給其他成員帶來實實在在的好處，而是準備空手套白狼。

第二， 指鹿為馬，人為設置「印太地區」。美國力推的「印太」，就美洲而言，美國是唯一成員國，印度洋只有印度，完全是一廂情願、不是現實的「印太」地區。美國這麼做，一是繼續把美洲當作自己「後院」，不容他國插手。二是在印太選擇「友邦」，在經濟、貿易等領域結成抗華聯盟。是「印不印，太不太」的四不像。

第三， 「挪方案」。美國準備動用行政、外交、安全、軍事、情報等各方面資源，一方面加大力度，脅迫誘使美國在華企業、其他發達國家在華企業、台灣在大陸企業等搬出中國大陸；另一方面，視情況將這些企業要麼挪回美國，要嘛挪到參加IPEF的其他成員國，尤其是東協國家和印度。

第四， 追求效果的短平快。美國力推IPEF，表現出急於求成，短平快式的衝動。最主要原因是今年美國期中選舉，民主黨倘若失利，拜登政府就可能淪為跛腳鴨政府。所以華府需要走短平快的捷徑，繞過國會，不動美國的乳酪，而是緊盯中國的乳酪，推行「挪方案」，破壞以中國大陸為中心的供應鏈，進一步擴大美國在「印太」地區的影響力。

高志凱建議，中國或可在幾方面採取應對：

一是推出新的吸引外資、外企新政，強調中國市場的重要性。外企在華設廠運營，是互惠互利的事情。

二是強調「亞太」概念，不被「印太」概念帶了節奏。

三是大力推動亞太經合組織架構、RCEP合作架構、中國與東協自貿區等架構內的合作。

四是知己知彼，更有針對性地發展與中美洲、南美洲、太平洋沿岸、印度洋沿岸國家關係。

五是大力發展與南太平洋島國合作關係，尤其是在共同應對氣候變化影響方面。

六是主動與中國鄰國洽談合作，商談企業轉移、產業轉移、人員合作、共同應對氣候變化等方面的合作。

七是繼續高舉和平發展的旗幟，積極捍衛亞太地區和平。

八是在堅持「亞太」概念前提下，或可擇機加入印度洋沿岸國家的概念，涵蓋太平洋沿岸各國和印度洋沿岸各國，形成真正的旨在發展經濟、貿易、互利多贏的「亞太印」新概念。