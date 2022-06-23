美國當地時間21日由總統拜登去年12月簽署的「維吾爾強迫勞動預防法」正式生效，對所有涉及新疆產品下達禁令。美媒報導這讓美國進口商開始恐慌，並抱怨執法缺乏明確性；《華爾街日報》表示新法可能造成物流中斷，成本上漲，《紐約時報》更直言美國若嚴格執行這一措施，將對本國產業乃至全球經濟造成衝擊，約100萬家公司及數十億美元的經濟活動受到影響。未來還很有可能加劇美國本已十分嚴重的通膨問題。

美國服裝鞋類協會（AAFA）前主席里克·赫爾芬拜因形容，這對美國相關行業來說是「10級颱風」。

也有部分外媒質疑，美國這項新法或許根本沒法嚴格執行。這一方面是因為新疆的棉花、多晶矽等產業在全球供應鏈中佔據重要位置。據資料分析公司Kharon的研究報告顯示，新疆目前生產全球40％以上的多晶矽、全球約1／4的番茄醬與1／5棉花。另一方面在全球化時代，供應鏈變得非常複雜，美國執法部門很難真正溯源出一些產品原料的真正產地。

此外，這項法律與以往相比最大的不同是，要求美國進口商們「自證清白」。這也引起進口商們的種種不滿，認為執法缺乏明確性。美國進出口商協會主席尤金·蘭尼表示，成員不確定什麼樣的證據能夠被用作證明，也沒有得到過什麼可靠的指導，一直聽到的回答就是「你必須得等一等」。