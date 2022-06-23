中風是國人常見急症，儘管近年來已退居十大死因第四位，但中風發生率並未下降，每年新增3到5萬名患者，中風後失能仍是一大問題。據統計，高達4成患者中風後半年會出現肢體痙攣問題，不僅影響日常生活能力，也讓復健之路更加艱辛，台灣腦中風學會和台灣腦中風病友協會推出全台首本「中長期照護衛教手冊」，提供食衣住行等面向的照護建議，可減少失能、找回生活自理能力。

台灣腦中風學會名譽理事、台大醫院神經科醫師鄭建興指出，過去10到20年間，腦中風的急性照護進展頗多，大眾也已有一定了解，例如「舉手微笑說你好」口訣、黃金治療時間3小時、靜脈血栓溶解治療等，但即便如此，仍有高達3分之2的中風患者，在3到6個月後出現中等程度障礙。

腦中風是造成失能的主因，根據台灣中風登錄資料庫顯示，高達5成患者在半年仍呈現失能狀態。台灣腦中風病友協會理事長周中興指出，肢體痙攣是中風病友一大困擾，好發於上下肢關節部位，可能出現拳頭緊握、手肘彎曲、手腕內彎等動作，嚴重影響日常生活能力，不僅增加照護者負擔，也讓不少病友感覺沮喪、憂鬱，或是喪失積極復健的動力。

林口長庚醫院腦中風病房主任張庭瑜指出，痙攣問題可能發生在中風1周後，機率隨時間而上升，中風後6個月發生率高達4成；許多患者在復健過程中誤以疼痛是病情加重，認為復健沒有效果，心理挫折大而喪失復健意願，其實目前國內外治療指引都建議，以藥物和非藥物（復健）方式並行，幫助患者重拾日常生活。

張庭瑜說明，藥物治療主要使用肌肉鬆弛劑口服藥，但劑量調整不易，近來肉毒桿菌素注射也成為治療選項，目前已納入健保有條件給付，「上肢痙攣6個月以上」或「下肢痙攣3個月以上」經醫師評估提出申請，大約4個月注射一次，治療計畫以1年為單位，每年需重新評估。

「中風發生率沒有下降！」台灣腦中風學會理事長李俊泰表示，過去每6人就有1人可能中風，現在則是每4人就有1人終其一生會中風，中風發生率逐年增加，而且已經不再是老年人的專利，40歲以下患者經常是家中經濟支柱，透過中長期照護，有助於減少失能，甚至有機會重回職場。

中風後的中長期照護有如一場馬拉松，台灣腦中風學會和台灣腦中風病友協會攜手推出「腦中風中長期照護衛教手冊」，內容涵蓋食衣住行、情緒認知等面向的照護建議，盼提供病友、照護者、家屬實質幫助，幫助患者恢復日常功能。