台灣石斑魚遭大陸禁止進口風波持續延燒，美媒《紐約時報》報導直言台灣過度依賴大陸，相關報導經轉發至社群平台Ptt後，也引起PTT鄉民熱議，不少網友更留言嘲諷時常打著「抗中保台」旗號、過去曾稱ECFA是「糖衣毒藥」的總統蔡英文！

《紐約時報》該報導指出，大陸的石斑魚禁令對台灣來說「是一個尖銳提醒」，讓台灣認知到經濟上過度依賴大陸的風險。報導也提到，過去幾十年裡兩岸貿易一直在增長，尤其在前總統馬英九任內、兩岸關係較為友好之時。

對此，鄉民們狠酸蔡政府「民進黨說是中國大陸需要台灣耶，你給我道歉喔！」、「糖衣毒藥（指蔡英文曾批評ECFA是糖衣毒藥）好好吃」、「紐時不怕被出征？」、「（紐時）要變中共同路報了！」、「造謠罰300萬，明明是中國大陸太依賴台灣」，也有鄉民痛批「在野喊ECFA糖衣毒藥，執政後不願斷ECFA」、「不就蔡沒能力賣去歐美日，又愛嗆大陸害的」。