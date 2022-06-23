長輩為了打疫苗，人車爭道，險象環生，出事誰負責。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市65歲以上長者22、23日依市政府照造冊通知，至快打站施打疫苗，經昨日「烈日快打站」亂象後，23日一樣天氣高溫炎熱，南區永興宮雖搭設遮陽棚架，提供長輩遮蔭，但卻因未規劃指引動線，人潮竟排到馬路，造成人車混亂情形，台中東南區市議員參選人徐小媚批，現場一團混亂，市府別做半套應付市民。

台中東南區市議員參選人徐小媚指出，22日南區永興宮烈日下大排長龍的情形，許多7、80歲的長輩為打疫苗，在豔陽下苦等1、2個小時，大家罵翻天。23日永興宮旁的小巷封路就搭設棚架，有提供板凳讓民眾可以坐著等，有改善。

徐小媚指出，她發現現場因缺乏動線指引，大部分長輩仍排到站在馬路上，幾乎快占據整個車道，車輛來來往往險象環生，反而棚內人數稀少，形成棚外人比棚內多的奇景。

徐小媚表示，她昨日在現場就發覺規劃混亂，當下盡量協助民眾遮陽散熱，也呼籲市府應立即檢討。今天天氣還是很熱啊，她再自備涼感貼片送給民眾，貼在後頸或手臂，讓長輩們能暫時降溫。

徐小媚表示，今天雖然有搭棚，但現場沒有任何動線指引，人潮溢滿車道，相當危險，原先要讓民眾等候的棚內反而人比較少。徐小媚重申建議，台中市小學已暫停實體課，呼籲市府未來規劃用學校禮堂或體育館作為快打站，並落實「分時、分區、分流」的原則、規劃好排隊動線，就能避免這2天帶來的打疫苗亂象。