樺漢(6414)2022年股東常會，由董事長朱復銓主持，全體股東出席率近六成，會中承認並通過2021年度營業報告書及合併財務報表等各項討論事項，以及2021年度盈餘分配案。

樺漢2021年在疫情蔓延對整體營運嚴峻的考驗下，憑藉三大事業體所建構完整的「AIoT硬軟雲平台」的解決方案，創造集團在內銷市場、以及外銷亞洲與歐美等市場皆有良好的業績成長表現，挹注2021年合併營收為新台幣966億元、年增14.8%，在良好成本費用管控下，貢獻歸屬於母公司淨利為13.3億元、年增20.1%，每股盈餘(EPS)為13.91元，加權平均流通在外股數為9599萬股的情形下，全年EPS仍繳出年增14.6%，營收、稅後淨利皆創歷史新高的成績單，明顯優於預期，可見樺漢集團IPC 3.0展現高度的企業韌性。

樺漢指出，考量公司整體財務體質健全且資本公積充沛，通過配發每股7元現金股利(盈餘分配每股3元、資本公積發放每股4元)，股利配發率達50.32%，且創近三年現金配息最高。以周三收盤價195.5元計算，現金殖利率3.58%。

此次股東會亦進行全面改選董事(含獨立董事)，依公司章程規定，票選出新董事(含獨立董事)之任期三年，自2022年6月23日至2025年6月22日。