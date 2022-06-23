某日式連鎖速食店黃姓女店長，因被公司稽核發現她不但幫店內洪姓員工補足基本工時，頂替洪男上班，時間長達3年外，自己溜班另請林姓員工幫忙打下班卡，公司憤而將黃女解職，並報警提告。台北地檢署23日依詐欺等罪起訴黃女，另洪男、林姓員工則獲緩起訴。

據指出，這家連鎖速食店規定，工讀生每周上班至少要20小時，正職員工則依《勞基法》規定每月190小時。

檢方調查，黃姓女店長因店內洪姓工讀生在外兼差，不足公司規定工作時數，2人商議後，由黃女用洪男名義打卡上班補足時數，洪男再依不足工時的薪水差額交給黃女。

去年公司稽核發現，因兼差只能上晚班的洪男，卻從2018年間起，異常在清晨4、5時到店打卡，累計的時薪大約10萬元，查出是黃女頂替上班，另發現黃女有時提前離店，請林姓店員幫打下班卡，立即將黃女解職並報警提告。

檢方調查時，洪男、林姓店員認罪，獲公司原諒，2人緩起訴處分1年，洪須繳交公庫1萬元，並接受法治教育，另黃女希望與公司和解遭拒，檢方依法起訴。