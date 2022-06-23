工業電腦廠樺漢（6414）23日召開股東會，由董事長朱復銓主持，全體股東出席率近六成，將配息7元。公司表示，去年在疫情蔓延對整體營運嚴峻的考驗下，憑藉三大事業體所建構完整的AIoT硬軟雲平台的解決方案，創造集團在內銷市場、以及外銷亞洲與歐美等市場皆有良好的業績成長表現，今年可望延續成長力道。

樺漢2021年合併營收966億元、年增14.8％，在良好成本費用管控下，貢獻歸屬於母公司淨利為13.3億元、年增20.1％，每股盈餘（EPS）為13.91元，加權平均流通在外股數為9,599萬股的情形下，全年EPS仍繳出年增14.6％，營收、稅後淨利皆創歷史新高，表現優於市場預期，可見樺漢集團IPC 3.0展現高度的企業韌性。

樺漢指出，考量公司整體財務體質健全且資本公積充沛，通過配發每股7元現金股利，股利配發率達50.32％，且創近三年現金配息最高，可見全體經營階層努力不懈致力創造公司、員工及股東最大價值，期將公司經營成果回饋全體股東共享。