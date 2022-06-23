原高雄縣境內第一個大型百貨商場「樂購廣場」，23日開幕，達麗董事長謝志長表示，樂購廣場定位為區域商場，將滿足北高雄食衣住行和娛樂的重鎮，高雄市長陳其邁則說，在樂購之後，就是鳳山的LalaPort，未來也要加速大寮捷運站的開發，希望在原高雄縣境內，很快就有第三座大型百貨。

佔地面積1.25萬坪的岡山樂購廣場，位於高雄捷運紅線南岡山站正對面，由達麗集團子公司達麗米樂結合秀泰集團，打造的複合式商場，總投資金額超過20億元，打造北高雄結合影城最大規模的購物天地。

樂購廣場23日舉行開幕儀式，應邀出席的高雄市長陳其邁致詞指出，樂購廣場發展以岡山為核心，是花媽陳菊在高雄市長任內促成，這裡將成岡山發展最核心的樞紐，成為休閒娛樂重鎮。

他說，1975年高雄大統百貨開幕時，當時就讀國小四年級他，特別去參加開幕，大統是高雄百貨產業的里程碑，「所有高雄人都記得」，此次很高雄能夠在木購廣場的開幕，重溫舊夢。

陳其邁指出，原高雄縣境內，沒有大型百貨商場，因此，樂購廣場的開業，對北高雄非常重要，這裡被認為是蛋殼，大家感受很深，後來成為「蛋清」，未來配合S半導體廊帶的發展，加上岡山都市計劃通盤檢討，降低航高限制，岡山發展指日可待，未來會變成蛋黃。

他說，在樂購之後，原高雄縣境內第二個大型百貨商場，將是鳳山的LalaPort，未來也要加速大寮捷運站的開發，希望在原高雄縣境內，很快就有第三座大型百貨。

達麗董事長謝志長表示，如果陳其邁早當市長，樂購廣場的投資，就不只20億元，因為，身為右昌人，當時簽約時，「心裡還有一些惶恐」，因為，區域雖好，捷運也通車了，卻很少人搭，當時大家對岡山的印象，只有羊肉和頭瓣醬。

不過，謝志長指出，目前的岡山已不可同日而語，樂購廣場營運之後，將成為區域性的生活百貨，北高雄的居民，將來不用到台南或高雄市區消費，吃喝玩樂，這裡就可一次滿足。

樂購廣場分為A、B兩區開發，A區為街邊店，B區為樂購商場及秀泰影城；街邊店的品牌如國際知名服飾UNIQLO、藏壽司、健身工廠、NET服飾已搶先開幕，MUJI無印良品在台灣第1間街邊店，預計7月正式進駐。

樂購商場內還有 58家品牌陸續開放櫃位，其中餐飲品牌有 20 家，包含燒肉smile、築間幸福鍋物、有之和牛、八月堂、勝博殿、壽司郎、北村豆府家、黑浮咖啡、凱蒂諾鐵板燒、咚雞咚雞韓式炸雞、喬義思 choice 窯烤手人作廚房、小泉聚場、春水堂、CoCo都可、潮洲冷熱冰、糖小鴨港式甜品、C果多等。