經濟部將在27日召開電價審議委員會臨時會，對於電價是否調漲，經濟部長王美花今（23）日坦言，受俄烏戰爭，全球燃料價格持續高點，「不只是台電，中油財務成本也有很大的壓力」。行政院則表示，會尊重審議委員會的結果。

經濟部將在27日召開電價審議委員會臨時會，台電累計1到5月虧損將近500億元，希望在這次電價審議時，申請讓調漲電價打開3％天花板限制，平均漲幅8％，或工業漲10％以上皆在考量之內。高層人士說，全球都在調漲電價，但審議委員要求電價調漲方案必須對抗通膨，避免對內需產業及民生產生衝擊為最大原則。預計這次工業用電大戶，及1,000度以上豪宅用電應是漲定了。

23日行政院會後記者會，媒體提問，對於工商界提到，調漲用電大戶，可能造成業界出手；民團則認為要有差別費率，對高耗電產業要漲多一點，政院態度為何？

對此，行政院發言人羅秉成說，3月29日電價審議委員會曾經就是否調整電價討論過，沒有達成要調漲結論，因為要觀察俄烏戰爭、國際情勢對燃料成本的影響，因此當初決定說3個月內要再行召開，6月27日將有臨時會討論。

羅秉成說，電價議題眾所關注，國際趨勢影響一定要注意，俄烏戰爭對國際燃料成本影響，已經比過去增加3到4倍，確實增加中油跟台電財政負擔，是不爭事實，但其他產業發展、物價民生的穩定，也要一併考慮。

羅秉成說，相信審議委員會有一定機制，會衡量各界意見，跟影響電價的相關因素做決定。政院一併尊重。