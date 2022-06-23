新竹市長林智堅和副市長沈慧虹，將代表民進黨選桃園市長和新竹市長，兩人將在7月初辭職參選，將創下政壇雙首長辭職參選的案例，市議會議長許修睿指未來半年市政將陷入空轉，叫新竹市民情何以堪！

許修睿說，過去幾個月來，風風火火的在講大新竹合併，但目前新竹市可能會鬧空城，他希望林智堅能夠交代清楚，到底新竹市未來半年要怎麼做，應該要交代好再離開！

林智堅將選桃園市長，對大新竹合併破局，指摘是在野黨阻擋修法等說法，許修睿強調「大新竹合併最重要的是程序正義！」

許修睿說，大新竹合併勢在必行，但要從新竹縣市合作、竹竹科合作開始，希望未來的大新竹合併一定要符合程序正義，不是草率的「一字」修法。

許修睿說，縣市合併升格有125萬人的門檻，目前新竹縣市人口只有102萬，現在就要開始做好準備，新竹縣、市各自都有成長到60萬人口的條件，當人口數到達125萬人後，就是水到渠成，還有很多的時間來慢慢準備。

許修睿直指新竹市目前是一個失去天平的城市，天平是傾斜的，相信林耕仁當市長可以跟新竹縣、竹科好好配合，讓縣市民眾了解大新竹合併能經過充分的討論，未來的合併才會是順暢有程序正義，縣市合併打造成科技首都，也希望中央不管誰執政，都要支持新竹科技首都，這是未來最重要的目標。