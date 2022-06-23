台大一名醫學系一年級學生抱著好玩心態重考學測，並一路從書審到面試過關斬將，成功錄取醫學系，引起各界譁然。對此，當時親自主持面試的台大醫學系主任盛望徽僅回說「對不起，我在開會！」便將電話掛斷了。不過，另有一位教授說，若不是應屆考生，面試都會被問到過去1年在做什麼，若這位考生如實回答，就不可能發生這種烏龍。

一名台大醫學系一年級學生因為無聊，而去重考學測，個人申請時不僅通過台大醫學系的書面審查，最扯的是，還通過了由系主任盛望徽親自主持的面試，台大醫學系主任盛望徽今接到《中時新聞網》的查證電話，只說「對不起，我在開會」就想終止對話，記者雖然繼續追問大學個人申請面試是否由其主持？為何不認識自己的學生？盛僅聽完問題就掛斷電話。

一位不具名的台大醫學系教授表示，不論是書審或面試，遇到不是高中應屆畢業的考生，都會特別看一下資歷，口試時也會問過去一年在做什麼，若考生如實回答，就不可能發生醫學系在學學生重考又錄取醫學系的狀況。

針對此事，台大教務處註冊組長李宏森回應，由於醫學系不列備取生，因此有考生與家長認為該生此舉佔用了名額，目前已和該生討論處理方式，未來會建議醫學系可列備取，不過該生重考是個人權益，並沒有違反相關規定。