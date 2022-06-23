房價基期低、營造成本轉嫁，以及跟進高價區上漲，近十年蛋白區房價急漲，住展雜誌研發長何世昌表示，過去買房大多講究地段，但近十年來漲幅前十強多為蛋白、蛋殼區，尤其漲幅前五大依序為新埔、平鎮、觀音、芎林、壯圍，幾乎都被低基期房價區包辦；而十年前在這些地方買房子的屋主，光靠房子增值空間就可以減少30年奮鬥，完全不遜於都會區。

漲幅最凶猛的新竹縣新埔鎮，新建案房價由2012年的14.2萬元／坪大漲至31.2萬／坪，十年來漲幅高達近120％。何世昌分析，新埔房價飆漲的主因，除了營造成本因素外，與新竹菁華區供給有限關聯性更高；因新埔鄰近竹北，而竹北菁華區新建案售價動輒五、六十萬元／坪、且建地供給少，建商與消費者轉進新埔推案、買房，進而帶動房價狂衝，且漲勢還沒有歇停的跡象。

與新埔類似的區域，還有芎林、竹東；近十年來，芎林房價從13.8萬元／坪大漲至27.1萬元／坪，漲幅約96％，竹東則由14.8萬元／坪衝到25.5萬元／坪，漲幅近72％。新埔、芎林與竹東，可以說都是跟著竹科發大財的區域。

桃園平填與觀音也不遑多讓，平鎮2012年房價僅約14.5萬元／坪，今年已暴漲至29.1萬元／坪，漲幅約101％。

觀音近十年來房價從每坪10.1萬元跳漲至20萬元，漲幅也逼近一倍。何世昌指出，觀音以往房市較為封閉，客源以當地民眾、工業區員工為主，但近年湧入不少桃園航空城徵收拆遷戶，以及看上高投報率而來的台北客，需求增加因而推升房價。觀音除了觀音工業區、桃科一期等既有工業區外，目前桃科二期正在施工當中，未來當地產業發展潛力更受期待。