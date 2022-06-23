星座運勢網站「星座看看」分析12星座在愛情中最需要的東西，像是金牛座最需要戀人的依賴，巨蟹座重視安全感，射手座希望能受到信任，水瓶座最在乎隱私受到尊重。

▍白羊座

白羊座最需要另一半真誠相待，想到什麼就說什麼，任何心事不要藏在心裡，對他們來說唯有如此才能長久走下去。

▍金牛座

金牛座最需要戀人的依賴，他們希望在對方眼裡顯得很可靠，因此不用在他們面前裝堅強，如果另一半太獨立，會讓他們覺得自己可有可無。

▍雙子座

雙子座需要戀人的支持，他們平常很有自信，不過如果不被另一半理解，他們就會變得很畏縮，唯有受到支持，他們才會更加勇敢。

▍巨蟹座

巨蟹座最需要另一半給予充足的安全感，他們不要轟轟烈烈的愛，只要細水長流的穩定感，他們願意犧牲一切來換取安穩的愛情。

▍獅子座

獅子座很需要戀人的讚美，他們本來就很在乎旁人的看法，希望受到崇拜，當擁有深愛的人，更希望獲得對方的肯定。

▍處女座

處女座很需要另一半給他歸屬感，他們很在乎家的感覺，如果另一半被他們視為歸宿，就會讓他們一輩子不離不棄。

▍天秤座

天秤座很需要戀人的陪伴，不一定要黏在一起，就算分隔兩地也要一直保持聯繫，有任何行程要彼此報備，兩顆心一直緊緊相依。

▍天蠍座

天蠍座需要另一半的呵護，因為他們心思細膩，很需要從相處中感受到對方的關心，可以不用把愛掛在嘴邊，但從行為上一定要能看出愛意。

▍射手座

射手座很需要戀人的信任感，他們討厭受到束縛，不喜歡被查勤，完全相信他們、給予自由，他們反而願意事事回報，若讓他們覺得被管將會引發反叛心理，立刻人間蒸發。

▍摩羯座

摩羯座很需要被另一半理解，擁有同理心，而且不強迫他們改變，不用整天說甜言蜜語，只要能包容他的想法就好。

▍水瓶座

水瓶座很需要對方的尊重，他們覺得再親密的關係都不能無止盡窺探對方的隱私，每個人都是獨立個體，唯有受到尊重，他們才可能長久交往下去。

▍雙魚座

雙魚座很需要另一半常常分享，他們很重視愛情，希望參與戀人的一切，所以希望對方任何事情都能跟自己分享，才能讓他們有熱戀的感覺。