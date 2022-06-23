繼6月18日啟用的新店陽光運動園區遊戲場，提供戲水遊具讓民眾提早體驗玩水的樂趣後，新北市高灘處今宣布，佔地約453坪、位於三重熊猴森樂園旁的海世界水樂園，以及汐止星際遊戲場裡的水設施，25、26日開放試營運，7月1日正式開放，同時三重辰光橋及八里左岸公園戲水噴泉等水設施，也會在同日全面開放。

高灘處表示，三重的「海世界水樂園」，設計是延續「熊猴森樂園」台灣特色動物為主題概念，以台灣周邊海洋生物為主題，打造7大台灣特色水中生物，如綠蠵龜、萬里蟹、彈塗魚、寄居蟹、澎湖章魚、海月水母、花園鰻等親水設施消暑好玩，同時可認識台灣特色水中生物。

另還有5種不同體驗玩法，有360度水霧的彩虹隧道、無障礙的益智水桌、親子互動的大型水槍、手動幫浦等。現場並設有更衣間及戶外淋浴區，可供民眾簡單沖洗。

而汐止的「星際遊戲場」，是汐止區最大型的兒童遊戲場，以八大行星做多元性的空間規劃，小朋友在遊玩過程彷彿置身在浩瀚宇宙中，利用水星打造戲水區，還有土星沙坑區、木星遊戲區、亮眼的金星遊戲區、豐富性的地球遊戲區、休閒的海王星體健區、熱情的火星籃球場、閃耀的太陽溜冰場、還有適合銀髮族的天王星樂齡區。

高灘處代理處長張修銘表示，海世界水樂園佔地約453坪，熊猴森樂園再添「海世界水樂園」，將成為水陸大樂園，將讓大小孩更加玩不完。位於汐止的星際遊戲場，佔地約30坪，每半小時將噴出水霧及地下湧泉，感受沁涼的水霧氛圍，夜間還有炫麗的LED燈光照明，絕對新奇又好玩。