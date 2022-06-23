台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)momo購物網「5小時超市」優化升級，推出全新「超市快配」服務，雙北地區3小時送上門，即日起試營運。

宅經濟加速消費轉往線上化，momo服務升級的腳步更不停歇，於2021年第一季推出「5小時超市」服務，服務上線至今深獲35至54歲消費者的青睞，是補給休閒零食、泡麵、飲料等生活飲食的重要管道。

為使服務更貼近消費者日常補給需求，帶給消費者網購「鄰」距離的體驗，momo購物網「5小時超市」優化升級，推出全新「超市快配」服務，即日起試營運開跑。服務配送速度有感提升，雙北地區3小時內快訂快到，同時豐富「生鮮冷藏」類商品陣容，乳品、蛋品、水果、水產及肉品等都能一鍵下單新鮮送上門，讓生活大小事透過momo「超市快配」輕鬆且快速解決。

富邦媒表示，此次全新「超市快配」擴增多元豐富的「生鮮冷藏」類商品，加上原有的休閒零食、沖泡飲品、民生食材、個人清潔、美妝保養、個人用品、生活日用、家用清潔等商品，共集結超過7000件人氣商品，滿足消費者一站購足、快速送達的購物期許，想要體驗的消費者，點選進入momo購物網「超市快配」專館，簡單四步驟：「選擇居住所在區域及地址」、「挑選配送區域可購買之商品」、「選擇欲購買之商品」、「完成結帳3h見」。

momo持續擘劃短鏈物流布局，以優化物流配送服務時程，全新「超市快配」提供消費者於早上8點到下午5點服務營運時間中完成下單，商品將在3小時內送上門的服務；而試營運期間服務範圍開放區域包含台北市中正、大安、萬華、信義、士林、北投、內湖、南港、大同、松山、文山、中山；及新北市三重、新莊、泰山、蘆洲、五股共17區，未來momo「超市快配」也將持續擴大服務範圍，為更多消費者提供購物「鄰」距離的優質網購體驗。