孫盛希與音樂人KIRE合作新單曲〈jagi〉。（滾石唱片提供）

孫盛希與音樂人KIRE合作新單曲〈jagi〉。（滾石唱片提供）

孫盛希與音樂人KIRE合作新單曲〈jagi〉。（滾石唱片提供）

孫盛希與音樂人KIRE合作全新單曲〈jagi〉，首次嘗試融合中、英、韓文歌詞，獲得海內外樂壇與粉絲熱烈迴響，MV特別包下高爾夫俱樂部場地大規模拍攝，孫盛希在劇中扮演為感情助攻的愛神，希望戀愛男女都能勇敢面對心意，大膽投入感情世界，全心愛一回。孫盛希表示：「MV看似是性感又直白的舞曲，其實歌詞涵義暗示著，在現代速食戀愛氾濫的時代，應該大膽勇敢地投入愛，但不要急，要慢慢地愛。」

她一開始很不好意思看著KIRE或表現太親密，但因為這首是寫給情侶的歌，導演要求2人更靠近、多放一點電，所以決定放下包袱豁出去展現。孫盛希笑說，KIRE是天才型的表演者，很能跟隨導演指令入戲，但自己則是努力型，本身有點「性感障礙」，很擔心追不上KIRE的性感。拍攝前，孫盛希花了很多時間排練，現場也為了進入最佳狀態，在不同的角度與鏡頭節奏下拍了很多遍。所幸最後驗收成果備受導演讚賞，兩人眼神曖昧對視，火辣雙人舞讓人看了臉紅心跳，現場工作人員更直呼「像在看韓劇男女主角談戀愛」。

孫盛希在MV裡挑戰性感嫵媚的一面，從肢體互動到服裝造型充滿女人味，貼身的針織套裝展現出成熟線條，孫盛希也為了造型服裝加強瘦身。MV畫面火辣煽情，孫盛希身穿女神裝，在更衣室內和KIRE雙人親密合舞，挑動曖昧情素，更帥氣騎上重型摩托車，與KIRE在機車上大膽調情。孫盛希透露，原本想像這首歌曲會是充滿甜甜戀愛氛圍的韓系MV，結果導演與企劃都一致建議往性感、優雅成熟的方向打造，原先對此有點遲疑，但嘗試後自己也很滿意，呈現與過往風格反差的「大女人」感。隨著MV釋出，她也預告將在8月份與BEATDAY合作，推出單曲同名「孫盛希jagi演唱會」，在炎夏與歌迷粉絲線上齊聚。