由於天氣愈來愈炎熱，許多民眾、商家紛紛開冷氣消暑，加上工業大戶用電量增加，使得昨（23日）以3926.6萬瓩，創下用電量新高紀錄，進入7月後甚至可能衝破4000萬瓩。此外，有網友發現今（23）天備轉容量亮起黃燈，供電吃緊僅剩下6.87%，擔心隨時可能停電，意外引起討論，有人直呼，「完蛋了，現在不是才剛進到夏天嗎？」

該名網友在PTT論壇上發文表示，今天備轉容量6.87%供電吃緊，系統供電餘裕緊澀，預估距離橘色燈號還差0.87%，相當擔心台灣的用電狀況，直說，「該注意什麼嗎？」

文章引起網友們熱烈討論，許多人傻眼表示，「完蛋了，現在不是才剛進到夏天嗎？」、「請各位把冷氣關掉，保護台灣、保護北極熊」、「先漲價壓壓驚」、「先漲價壓壓驚，然後電太貴接下來搞電業自由化」、「把握每一次有冷氣的時光」、「漲電價就有備載容量了。」

此外有網友提到，前幾天的備轉容量就已經是黃燈，且等到傍晚日照減少後用電量增加，備轉容量也會更危險，「其實昨天備載就只剩下6左右了」、「現在比較危險的都是下午三、四點以後，這個預估都只有『尖峰』備轉，實際上最慘的都是下午五點-九點之間」、「今天陽光充足，白天不用擔心，傍晚就…。」

中時報導，由於未來一周氣象預測維持高溫，台電預估今、明2天備轉容量率剩下6.8％、6.9％。且到晚上，少掉400萬瓩的太陽光電，即使燃氣機組補上，備轉率可能掉到3％～4％，供電將呈警戒狀態。

台電發言人吳進忠強調，其他機組都大修回來，白天有光電，今年水情又好轉，加上推動需量反應措施，供電雖吃緊，但沒有問題。