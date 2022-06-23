翁美春與廖芝苑兩人的看板，同時懸掛在后里區三豐路旁，路過民眾都會忍不住多看一眼。（陳世宗攝）

民進黨前市議員翁美春參加台中市議員第四選區黨內初選，以些微差距落敗，翁美春在支持者力挺下，宣布將以無黨籍參選；她的看板在選區高掛以明志。立法院副院長蔡其昌今天在泰安舊火車站受訪時說，因為市議員選舉還未登記，期盼翁美春打消脫黨參選念頭，留在黨內一起奮鬥。

蔡其昌指出，翁美春是民進黨很重要的資產，也是過去的好同事，期待翁美春打消念頭，大家一起在同一個陣營合作，一個有能力的人，位置還很多，未來有機會還是會盡力挽留翁美春。

蔡其昌表示，她這麼想要奉獻地方會有機會跟她一起合作，期待這麼優秀的同志繼續留在民進黨內大家一起來打拚，機會總是有的；自己選舉也失敗過，只要繼續努力，選民還是會給予肯定，還是呼籲翁美春繼續留在民進黨，跟大家一起奮鬥。

蔡其昌今天到泰安舊火車站會勘時，民進黨市議員參選人謝志忠、廖芝苑及台灣基進黨的陳若庭都趁機到場曝光，在后里區泰安社區有很多支持者的翁美春並未現身。翁美春說，有太多支持者勸進，她決定以無黨籍參選，個人看板已經懸掛，自己還是尊重民意、決定背水一戰。

翁美春與廖芝苑兩人的看板，同時懸掛在后里區的三豐路旁，開車經過或等紅燈的民眾都會被這兩幅看板吸引，忍不住多看一眼。民眾指出，兩位市議員參選人的看板掛在一起，大有「互別苗頭」的火藥味。廖芝苑表示，各有不同的支持者，她努力勤跑基層爭取選民支持。