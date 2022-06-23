國發會今（23）日指出，主委龔明鑫率團訪美首站抵舊金山，除台美共同召開下世代通訊（NextGen Telecom）圓桌交流會議外，也拜會Google美國總部交換意見，並藉此機會多方面強化與矽谷的產業及新創團隊交流。

國發會指出，應美國在台協會邀請，龔明鑫率領一支由官方、業界組成的下世代通訊代表團於6月18日訪美，首站抵達舊金山，台美共同召開NextGen Telecom圓桌交流會議，也拜會Google美國總部。

龔明鑫於6月22日出席由國發會、AIT與駐舊金山辦事處共同舉辦NextGen Telecom圓桌交流會議，雙方就5G OpenRAN、下世代通訊等議題交流，邀集台灣及美國相關領域的業者如高通、Dish Mobile及產業專家參與，分享產業發展及合作機會。

龔明鑫於致詞時表示，現在是台美幾十年來關係最好且堅若磐石的時刻，很高興能在這個時間點率團前來美國、促成雙方更近一步的合作。他強調，5G/B5G為開放性架構，本次訪團即是希望帶動台美在5G/B5G的垂直應用及AIoT的產業合作。目前已有微軟、Intel與和碩、高通與中華電信等合作的典範案例，未來雙方合作機會將會更多、應用領域也將更廣。

龔明鑫此行也拜會全球知名新創加速器Draper University的創辦人Tim Draper，並親自頒發就業金卡予他，表達台灣政府鼓勵外國專業人才來台的政策，Tim表示11月將以此卡來台。

國發會指出，龔明鑫此行還與國際知名加速器”500 Startups”的CEO Christine Tsai 及合夥人 Tony Wang 主管會面。500 Startups 考量近年與國發基金合作成績斐然、一年即投資20家台灣新創，並協助擴大國際業務與出場，有意擴大與國發基金的合作。龔明鑫對此方向表示支持，希望善用其全球網絡，以讓台灣新創能有更多成功機會。