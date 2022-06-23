軍方用大型帆布將墜毀的直升機蓋住。（袁庭堯攝）

一架海軍S-70C反潛直升機，昨天在高雄營區重落地，飛機上4個人被緊急送醫搶救。回到事故現場直升機機身疑已斷成2截，已經被帆布鋪蓋住，軍方正進行調查中。另外事發當下直升機零件噴飛到500公尺外，圍牆外的民宅鐵捲門被砸出一個大洞，事隔一天不少附近居民餘悸猶存，但也有人說房子會買在這裡，大多數為軍眷，都有心理準備。

重回海軍S-70C反潛直升機墜毀點，可見機身疑似已斷成2截，並已蓋上大型帆布，拉起封鎖線，但仍可見地面還是有機身殘骸，軍方派員到場蒐證勘驗。機上4名軍官受傷送醫，其中最嚴重的劉姓機長工已經裝上葉克膜持續搶救中。

事隔一天，住在軍區圍牆外的居民仍餘悸猶存，有人說居住在此這麼久，還是頭一次遇到有直升機墜毀，當下聽到「碰」一聲，就看到濃煙和救護車，甚至連民宅鐵捲門也遭殃，被零件砸出一個大洞。

附近也有住戶說，其實房子會買這裡大多數都是軍眷，可就近互相照料，所以買房時都有心理準備，但其他高層樓的住戶和管理員，相較起來今態度則趨於保守，面對詢問都不願多作回應。