隨著全球經濟逐漸擺脫疫情衝擊，各地機場迎來大批期盼彌補過去無法旅遊的旅客，在積壓需求推動下，航空客運需求迅速暢旺升溫。資本集團（Capital Group）指出，目前航空客運需求反彈速度幾乎與疫情時跌勢一樣快，看好未來6～12個月將表現強勁。

資本集團指出，過去2年航空股相對波動較大。美國航空類股2020年下跌31％，主因政府實施封鎖措施和國際旅遊禁令，使航空客運幾乎陷入停頓。即使經濟持續復甦帶動其他產業，2021年美國航空股仍進一步下跌2％，2022年初至今情況則好壞參半。

資本集團認為，雖然目前航空業面臨一些不利因素，包括燃料成本大漲、機師不足及可飛行的航班較少，大幅提高航空公司成本，但航空業是少數尚未全面擺脫疫情衝擊而開始復甦的產業之一，從估值角度來看，不少航空公司甚具吸引力。

資本集團指出，成本大增在過往正常時期將造成航空業損害，但在旅遊需求強勁的後疫情時代，航空公司可藉由提高機票價格轉嫁至消費者。相較其他產業，航空股可能將繼續波動，但預期航空、郵輪及其他旅遊相關公司的表現，在未來6～12個月將非常強勁。

資本集團表示，目前航空客運需求反彈速度幾乎與疫情時跌勢一樣快，其中美國和歐洲呈現強勁走勢，亞洲航空客運則因疫情重燃阻礙中國大陸重新開放，復甦相對較落後。

隨著時序進入夏季，儘管目前航空業尚未回到疫情前水準，資本集團認為未來終將回復過往。對多數國家而言，旅遊業是長期成長產業，仍有龐大成長空間，特別是中國大陸和印度等新興市場，當地中產階層持續擴大，航空客運仍處於起步階段。

迎向後疫情時代，資本集團對航空業展望維持樂觀，長遠而言航空業前景亮麗，旅遊業至少在未來幾年持續受惠。但仍提醒投資人需留意3項因素，包括能源價格不再繼續飆升、俄烏衝突的影響未擴大、各國不再實行嚴格防疫限制。