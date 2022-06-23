今（23日）適逢國際透明組織所認定的「國際揭弊者日」。民進黨立委吳玉琴、台灣勞工陣線、台灣職業安全健康連線等共同召開「公益揭弊保護立法刻不容緩記者會」，強烈呼籲行政院應儘速完成「公益揭弊者保護法草案」審查，並送立法院審議，以便能儘速完成立法，為台灣公益揭弊建立完整保護機制。

第9屆立法院初審通過，但最終因屆期不連續而功虧一簣，延續立法的朝野和社會共識，第10屆立法委員無論朝野皆已提出版本，卻遲遲等不到政院版以併案審查。

吳玉琴表示，政府機關或民間單位的政風機制失靈時，其內部人員，發現該組織內部有非法的、不正當的、損及公眾利益的弊端，而主動揭發，這個揭發者動機為的是公眾利益，揭發成敗與個人利益無關；但是卻因為揭發行為可能遭受暴力威脅、記過免職、影響升遷的報復，甚至他自己也可能曾經是共犯結構一員，他該如何因應這個義舉之後的問題？

她說，法務部廉政署自2012年8月開啟本法立法作業的研究，至今已過了10年。本會期行政院版草案還躺在行政院等待通過行政院會送交立法院審查。試問，還要讓人民等多久？來得及在本屆立委任期內通過立法嗎？呼籲行政院儘快提出版本，讓本法能夠盡快在立法院進行實質審查。

台灣勞工陣線祕書長孫友聯表示，有鑑於過去國內黑心食品充斥、金融弊案猖獗，勞工及公民團倡議仿效國外立法保護「揭弊者」的努力從未間斷，尤其是在許多弊案被揭露時，不僅早已對社會造成無法回復的傷害，而政府也必須花費更高成本來加以處理。

台灣勞工陣線認為，「缺乏嚴密的揭弊保護，讓核心知情者怯於遭受報復而選擇沉默，不敢揭露知情的重大不法弊案」。例如，近年來層出不窮的「學工」剝削事件，包括年初被媒體揭露廣為社會注的「烏干達學工事件」，因學生在絕望之際透過媒體曝光學校和合作廠商不法情事，他們的問題才得到解決。但其實，倘若對公益揭弊者提供必要保護，這件嚴重涉及違反「強迫勞動」及「人口販運」的案件是可以避免，或至少讓學生的處境即時獲得保障。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎表示，參考過去的案例與經驗皆可發現，公私立部門有些違法行為，與公共利益息息相關，有可能影響社會大眾公共利益，例如食品安全、醫療倫理、疫病預防、環境汙染、公害事件，工安事故、交通運輸安全等，除了靠外部監督機制外，內部公益揭弊更能起到效果。

最後，與會者重申：「公益揭弊保護立法已是社會共識，更是朝野共同努力的方向，行政院應立即將研議多年的法案送到立法院，以便儘速完成三讀立法，確保任何公益揭弊行為依法得到保護」。