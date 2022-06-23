面對各項負面因素衝擊，市場預期第3季DRAM價格將會跌超過8％，多於預期，對於這樣的情況，南亞科總經理李培瑛則是很有信心，他表示雖然市場在面對通膨、封城及戰爭等影響，下半年挑戰會稍微高一些，但對於DRAM來說是屬於正常的波動，且南亞科有多元化的營運及產品線，在市場也建立了800多位客戶，從交期到品質都能提供很好的服務，所以預期南亞科能夠相對性的穩定迎接未來市場回復的狀況。

南亞科董事長吳嘉昭也補充，影響到市場需求最重要的因素是好幾年以來美國嚴重的通膨，5月份時美國通膨率達到8.6％，甚至英國、歐盟在4月份時，通膨率也分別達到9％及7.4％，再加上俄烏戰爭又加速通膨上升，使市場買氣收手，然後又因為疫情的關係，導致部分廠商無法生產，所以造成市場上短期的波動，不過南亞科當前專注在地區型的產品，因此預期影響不會太大。

至於在導入EUV製程方面，李培瑛表示，目前南亞科與其他同業的規劃一樣，會是在未來的世代，EUV在DRAM產業的導入會稍微慢一點，主要是因為DRAM應用的特性不同，加上廠房興建需要3年時間，目前製程的準備從第1代到第3代都不需要EUV就可以做到，雖然現在已經準備在做開發，但預期會在第4才導入，且初期的需求不會太大，所以在取得設備上不至於有太大的問題。

李培英也說明，雖然EUV的用電雖然高了點，但南亞科在用電的需求都已經取得了核備，再加上南亞在用電部分積極推展綠能及再生能源，也購買了未來10年的再生能源，所以在用電、用水方面都不是問題。