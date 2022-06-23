竹南君毅中水電科唯1的女生溫于嫺，本月考上丙級配管技術士執照，考前留校加強練習。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南君毅中水電科唯1的女生溫于嫺，本月考上丙級配管技術士執照。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南君毅中學8年級水電技術科「萬綠叢中一點紅」全班只有1名女生溫于嫺，家裡經營汽車維修廠，從小就喜歡把玩工具，她身材雖然嬌小可愛，但卻立定志向以後要當個技術本位的水電老闆，日前，溫于嫺首度報考國家丙級技術士自來水管配管證照，小女生一舉就考下這張執照，讓同班男生全都刮目相看。

去年，母親陪同溫于嫺參加新生報到時，實習組長特別帶著母女參觀各科實習工廠，喜歡動手做的溫于嫺最後在「多媒體科」與「水電技術科」等2科間做決定，考量家裡開設汽車維修廠，平日對於「操作工具」比較有興趣，於是毅然選擇了「水電技術科」。

校方考量該班只有1位女生，並且溫于嫺身材嬌小，擔心她與同儕相處、實習課實務操作相對困難，想勸她改選多媒體技術科，但于嫻堅持就是要念水電科，將來想成為一位技術本位的水電老闆，同時允諾絕不喊累、要跟男生一起學習，母親眼見女兒意志堅定，於是同意她報到。

水電科主任楊昇運同時擔任該班實習課教師，常鼓勵學生要認真做，不要因為跟不上進度就放棄。剛開始溫于嫺的確跟不上進度，較耗費體力的項目大多無法確實施作，但溫于嫺不畏艱難，經過反覆的練習，主動向老師請益並加強練習後逐漸改善。

為了順利通過檢定，溫于嫺主動要求晚上留下加強練習，師長深受感動，答應留下陪學生練習，班上男同學被于嫻的奮發精神感動，紛紛主動跟進晚上留下來練習。

溫于嫺除了自我要求水電技術外，課業也不馬虎，成績名列前茅，此外，導師指派她擔任「副班長」，她展現了女生的貼心與細心，協助老師整理班上的出缺勤登記，也協助任課老師管理班上同學，是一位不可多得的好幫手。

目前國內水電人才供不應求，薪水待遇不差，君毅水電科學費及雜費皆由政府補助，校方期勉學生確實學好水電技術，未來好好貢獻所學，常有水電老闆主動關心君毅水電技術科的臉書，掌握學生學習狀況，希望能與君毅水電技術科合作，預約招募優秀畢業生。