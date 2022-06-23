三大經濟研究智庫之一的台灣綜合研究院，23日公布調整2022年台灣經濟成長率為3.80％，較去年底估測的4.05％，下修0.25個百分點。台灣綜合研究院長吳再益表示，上半年全球接連利空衝擊，面臨嚴重的經濟衰退危機，台灣不僅躲不掉，大宗物資上漲導致輸入性通膨壓力，帶動國內物價走升，出口亦陷入較高的不確定性，整體經濟成長動能遠不如去年底預測的樂觀。

對於2022年消費者物價指數的預估，台綜院此次修正後，年增率為2.77％，較前次估測大幅上調0.84個百分點；躉售物價指數年增率估測則從1.11％，爆增到12.64％！

吳再益分析，俄烏戰爭所導致的國際能源、礦產、糧食等大宗物資上漲，台灣能源使用99％依賴進口，無論是天然氣或燃煤，進口價格都較去年底爆增4倍左右，自然反映在躉售物價上，進而傳導到消費者物價，「加上新台幣今年來貶很大，進口物價亦相對變貴了」。

台綜院此次公布的2022年台灣經濟預測，2022全年實質民間消費成長率預值2.95％，全年呈現前低後高；2022年實質民間投資成長率估值4.40％，整體固定資本形成成長4.56％。吳再益指出，本土疫情下半年會見到影響逐漸消退，消費才有望持續好轉並逐步回穩，而科技大廠維持製程領先與擴大產能，加上國內綠能與通訊基礎建設持續投資，投資台灣三大方案政策拍板延長進入3.0階段，根留台灣及中小企業方案更屢報佳音，民間投資成長相較樂觀，溫和成長。