睽違逾五年，台中大魯閣新時代威秀影城回歸！在整修完畢後，8月初進行第一波試營運，預計9月全面營運。威秀表示，日後台中大魯閣新時代威秀將會進多元節目，包括現場直播等，同步體驗日韓熱門話題作品，主打獨家觀影享受。

威秀指出，影院在這兩年多受到疫情影響大，但隨著話題大片陸續登場，持續為電影市場增溫。例如《捍衛戰士：獨行俠》全台票房破4億元；《侏羅紀世界：統霸天下》也即將跨過2億大關。破億巨片一部接一部，證明國人熱愛電影，給予最實際的影院支持。

緊接著《名偵探柯南：萬聖節的新娘》、《雷神索爾：愛與雷霆》、《小小兵2：格魯的崛起》、《子彈列車》、熱門鬼片《民雄鬼屋》與韓片《緊急迫降》等，預料都會是下半年票房人氣指標。而集合多家影城投資的伯樂影業預計下半年有兩部作品登場，包括10月底由張孝全、陳昊森、方郁婷合作的《罪後真相》，及一部重量級影后加持的作品預計年底上映。

威秀影城全台市占率超過45％，共計17個影城、182個影廳，總座位席次超過3萬席。

台中大魯閣新時代威秀影城預計8月初進行第一波試營運，此前在暑假7～8月，每週末下午於台中大魯閣新時代中庭廣場招募iShow新會員，現場加入新會員並綁定威秀影城LINE官方帳號，即送中杯可樂+小份爆米花乙份，週週加碼抽出一年免費看電影1名、半年免費看電影2名、三個月免費看電影4名。