摩根大通周三表示，由於利率上揚使美國房市熱度降溫，該公司旗下房貸部門已展開裁員。

外媒引述消息人士透露， 大約超過1,000名員工將受到影響，其中一半可能轉至其他部門。

這家美國最大銀行發言人指出，本周做出的人力決策，主要是因應房貸市場的周期性轉變。他強調將協助受影響員工轉赴內部的新職位，也會幫助其餘解雇員工找到新的工作。

根據摩根大通上季申報文件顯示，全球共有27萬3,948名員工。