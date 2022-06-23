摩根大通周三表示，由於利率上揚使美國房市熱度降溫，該公司旗下房貸部門已展開裁員。
外媒引述消息人士透露， 大約超過1,000名員工將受到影響，其中一半可能轉至其他部門。
這家美國最大銀行發言人指出，本周做出的人力決策，主要是因應房貸市場的周期性轉變。他強調將協助受影響員工轉赴內部的新職位，也會幫助其餘解雇員工找到新的工作。
根據摩根大通上季申報文件顯示，全球共有27萬3,948名員工。
摩根大通周三表示，由於利率上揚使美國房市熱度降溫，該公司旗下房貸部門已展開裁員。
外媒引述消息人士透露， 大約超過1,000名員工將受到影響，其中一半可能轉至其他部門。
這家美國最大銀行發言人指出，本周做出的人力決策，主要是因應房貸市場的周期性轉變。他強調將協助受影響員工轉赴內部的新職位，也會幫助其餘解雇員工找到新的工作。
根據摩根大通上季申報文件顯示，全球共有27萬3,948名員工。
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