融資追繳壓力浮現，高股息股族群重挫，美系外資也調降長榮(2603)目標價到70元，貨櫃三雄大幅收低，長榮、陽明(2609)跌破百元關卡，長榮收在96.1元，跌幅5.78％，陽明收在96.2元，跌幅4.75％，萬海(2615)收盤下跌7.92％，股價也逼近百元關卡，來到110.5元。

今年先除息的航運股除息行情都失靈，長榮即將在6月29日跟進除息，將是市場指標。不過，近期台股大跌，融資維持率持續探低，導致高股息股在除權息交易日前6天，整戶融資維持率低於130％時會進行追繳，導致準除息高價股賣壓湧現，加上這些族群除息後目前都是貼息，近期高股息股棄息相當明顯。

除了籌碼鬆動外，美系外資今天出具報告也調降長榮目標價，主要認為貨櫃航運循環週期將在今年9月達到高峰，預期塞港緩解、船舶的供應量估從2023年3月開始回升，需求高峰已過，導致明年衰退可能性增加，將長榮評等由「買進」調降至「賣出」，目標價由160元降至70元；但陽明重申「買進」評等，不過目標價由186元降至116元。