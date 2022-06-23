解放軍出動9種29架軍機擾台

中方29架軍機周二從自台海中線以南空域，進入台灣西南空域防識區。這是今年以來，對岸軍機創下單日擾台架次第3多的紀錄。而今年最多的一次是1月23日的38架，其次是5月30日的30架，至於歷史紀錄則是2021 年 10 月 4 日的 56 架。

據中方官媒《環球時報》22日報導，中國軍事觀察家指出，解放軍可能正在練習新戰術，以對抗美國航母可能的干預。

而根據台灣國防部「即時軍事動態」網上的訊息顯示，中方當天出動了29架次軍機，其中包括1架次「運-9」通信對抗機、1架次「運-8」電偵機、1架次「運-8」反潛機、6架次「轟-6」轟炸機、1架次「運油-20」空中加油機、2架次「空警-500」預警機，以及4架次「蘇愷-30」戰機，8架次「殲-16」戰機和5架次「殲-11」戰機。

專家認為，解放軍舉行相關演訓，正值美國對台問題日益激進，並採取危險舉動之際。其中包括挑戰「一中」政策，拿台灣海峽的法律地位說事。專家說，美國正在擺脫維持了數十年的台灣問題戰略模糊性，以迎合強調競爭和對抗的對中政策。

美國海軍航母戰鬥群

另一方面，分析家則指出，這種種舉動都出現在7大工業國集團（G7）和北約（NATO）峰會舉行前，美國打算為了自身遏制中國的戰略目標，來煽動盟友，尤其是歐洲盟友，聯手在亞太區製造動亂。

分析家說，解放軍已把繞台巡航和演訓變成例行任務，每次演訓都提升了備戰力。而周二出動的29架軍機顯示，解放軍可能是在演練一些新戰術，以對抗美國航母可能的干預，並藉空中加油來增加中方軍機的滯空時間。

要求匿名的中方軍事專家周三說，根據台灣國防部提供的航跡圖顯示，解放軍軍機很可能分成3組行動。

美國海軍「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）航母艦載機起飛

第一組由1架「運-9」通信對抗機，1架「運-8」電偵機和6架「轟-6」轟炸機組成，它們從中國大陸飛向台灣西南方，飛越南方的巴士海峽，飛到台灣東南側空域後，接著深入菲律賓海空域，再循原航線折返。

而這組軍機很可能是在針對美方航母可能的干預，執行反介入/區域拒止（A2AD）演訓，因為大批轟-6可以在電戰與偵察機的掩護與支援下，發射反艦飛彈，進行飽和攻擊。

據美國海軍第7艦隊周三說，「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）航母最近一直在菲律賓海執行軍事任務。而觀察家指出，先前美國航母接近台灣和南海時，解放軍也出動了轟炸機，顯然是在「迎接」它們。