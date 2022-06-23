台南市長黃偉哲頒獎給市長獎學生，承諾「只要你比得出動作，市長都陪你拍！」有學生當場一字馬，讓他看傻眼。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市長黃偉哲頒獎給市長獎學生，承諾「只要你比得出動作，市長都陪你拍！」獲得好評。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市長黃偉哲上周末頒獎給今年市長獎的學生，答應學生「只要你比得出動作，市長都陪你拍！」贏得學生、家長大讚「市長好親民！」教育局昨天公告將規畫去年獲市長獎畢業生與市長合影，並請去年畢業班導協助調查意願，台南市教師產業工會與教師會質疑，此已造成行政人員與教師忙亂，是否有舉辦必要性應深思。

教育局長鄭新輝表示，去年畢業班市長獎學生因疫情，取消實體頒獎而無法與市長合影，今年恢復實體頒獎，很多學生、家長看到市長獎畢業生和市長合照，紛紛於市長臉書留言「我們也能補拍嗎？」希望市長能圓小孩的心願，能跟市長補拍合影留念。

教育局為了掌握有意願和市長補拍的市長獎學生人數，因此，昨天公告請原畢業班導師協助轉知訊息，以便了解後續適合安排的場次。鄭新輝強調，出發點是為了幫學生圓夢，屬自願性質，如過程中各校因時空變遷，學校或老師覺得通知有困難，教育局不會勉強，一定會尊重各校處理方式。

台南市教育產業工會表示，教育局發布公告後，該會接獲教師與行政人員反應，指公告內容僅要求去年畢業班導師調查學生意願，經該會了解，教育局同日天發布2份公告，前一份有合影時間地點，後一份公告則取消，不只行政人員與教師忙亂，也造成學生與家長困擾。

教產工會理事長陳葦芸表示，該會認為市長與市長獎學生合影，或許對學生有鼓勵性質，但因部分學生在市長臉書提出要求，教育局即著手規畫辦理，是否有其必要性，值得深思。

台南市議員許又仁今天也在議會指出，市長之前跟學生合影，獲得好評，但要求學校調查去年學生意願並補辦，沒有教育意義，「之前前面做的已有100分，後面補辦不會變120分」。他說，市長的美意完全可以由市府公布時間、地點，由家長學生自行前往，或由教育局受理網上登記，不用加重學校教職員負擔，這反而讓市長美意大打折扣。